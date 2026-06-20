【前編を読む】細木数子に愛された「歌舞伎町の名物ホスト」衝撃告白…！ドラマでは絶対に描けない「トイレ事件」とは細木数子を取り合う「仁義なき戦い」ホストクラブには独特のルールがある。人気商売だからこそ、店のホストは一ヵ月の売り上げと人気ランキングをホスト同士で競い、月ごとに更新する。その更新日こそが「締め日」であり、この日はホスト自身だけでなくその客さえも巻き込み店内はピリピリとした熱気が最高潮に達