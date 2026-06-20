シニア世代がやるべき運動はなにか。医師の保坂隆さんは「脳の活性化につながる有酸素運動がいい。その中でも『ケガをする可能性が最も低い』運動をおススメする」という――。※保坂隆『70代でも元気に歩ける ゆるウォーキングのコツ』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mikolette「ランニングの方がウォーキングよりいいはず」という思い込み（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／Mikolette■