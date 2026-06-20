競技に打ち込める充実感こそ、近藤明広は40代まで続けられている photo by Shogo Murakami連載「40代現役アスリートの矜持」後編：【ボクシング】近藤明広（全２回）紆余曲折のキャリアを歩み、32歳のときに中量級のスーパーライト級で世界初挑戦。本場アメリカ・ニューヨークでの大勝負に敗れてもなお、あきらめずに夢をずっと追い続けてきた。昨年、不惑を迎えて、そのチャレンジにもいよいよ区切りをつけるつもりだったが、人生