「暴政株式会社」［著］ソーラブ・アマーリ／「反メリトクラシー」［著］ジョー・リトラー「リベラル」と「保守」は近現代を代表する対立的なイデオロギーである。急進的な社会変革を目指す自由派や革命派に対して、伝統や慣習の破壊を危惧する伝統派。両者は19〜20世紀にそれぞれ、リベラル派・保守派として名指されるようになる。時は流れて現在。新自由主義という共通の「敵」を前にして、図らずも両者が似た地平に立っ