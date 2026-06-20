19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と齊藤明雄氏が、ヤクルトに敗れた広島について言及した。広島はリーグ戦初戦となったヤクルト戦に2−9で敗戦。0−0の4回無死一、三塁から武岡龍世のショートへのゴロを小園海斗の送球が逸れ、野選で先制を許すと、続く吉村貢司郎の三塁へのバントをサード・坂倉将吾が素手で送球するも悪送球。ミスが重なると、内山壮真に適時二塁打、長岡秀樹、