「税起源・歴史・現在」［著］スティーヴン・スミス払わないで済むなら、なるべく払わないで済ませたい。税についてそういう本音をもつ向きも多かろう。だが、本書の紹介するデータでは、日本、中国、インドでは、機会があれば税金をごまかすかという問いに対して、8割がごまかしは決して正当化できないと回答したという。この数字をどう解釈するかはともかく、善良な納税者としては、仕組みをよく理解した上で支払いたい