「図書館、山へ分け入る」［著］青木海青子奈良の山中で、私設図書館「ルチャ・リブロ」を営む著者のエッセイ。街の生活に疲弊し、家人とともに山に逃れた著者は、そこに誰しもに開かれた思索の場を創りだす。柔らかな文体で綴（つづ）られた社会批評であり、癒えない痛みの中にあっても「自分自身の生活を送る」ための、著者の模索の記録でもある。なかでも印象深いのは、「見立て」をめぐる著者の気づきだ。ある日、著者