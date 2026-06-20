太平洋戦争の戦況が日本に不利となりつつあった昭和18（1943）年9月、日本政府は戦線縮小と作戦方針の見直しをふくめた「絶対国防圏」構想を発表した。これは、北は千島からマリアナ諸島、西部ニューギニアにいたるラインを絶対国防圏として死守するというものだ。なかで特に重視されていたのが、サイパン、テニアン島があるマリアナ諸島である。ここを喪えば、日本のほぼ全土が米軍の空襲圏内に入ってしまう。そして米軍は昭和19