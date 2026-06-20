「性別違和に生まれて」［著］松永正訓小児外科医と、娘の光（ひかり）さんの23年間の記録だ。光さんは女性として生まれたが、性自認は女性でも男性でもない。中学には学ランで通った。学校も入学式で「光さんは性別違和で」と通達。両親とは確固たる信頼関係で結ばれ、良い環境……と思いそうになるが、光さんのたどった道はきりきりと辛（つら）く困難すぎて、こちらまで苦しくなるほどだ。どのトイレに入るかで悩み、男に