なぜCM起用者ランキングで首位なのか女優・賀来千香子（64歳）の甥っ子として知られる俳優・賀来賢人（36歳）の勢いが止まらない。テレビやネットで流れる食品、外食、通信、日用品、エネルギー、医薬品などの“CMの顔”として、「その顔を見ない日は無い」と言われるほど露出を続けている。あらためて説明するまでもないが、2025年の「タレントCM起用社数ランキング」を見ると、賀来は17社から起用されていたという。男性部門では