【前編を読む】【独自】東北大学の”肝いり事業”が人知れず「一時停止」していた…！「財政がショートした」との説明に教員たちが上げる疑問の声」大学ファンドの助成金があるのに……東北大は2025年秋以降、学内の教員に対して財務が「ショート」していると説明し、国際卓越研究大学に関する事業を一時停止しているという。政府による10兆円大学ファンド運用益からの助成金が2025年度には154億円、2026年度には169億円交付されて