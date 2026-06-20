約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈吉田松陰も犠牲になった「嘘の自白調書」の歴史…19世紀半ばのやり方が、なぜ21世紀の今でも続いているのか〉に引き続き、明治から大正にかけて確立された「供述調書の証拠能力」の変遷に