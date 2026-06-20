KARAのニコルが、変わらぬ美貌でファンを魅了した。ニコルは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ニコル、ミニスカから美脚スラリ公開された写真には、肩見せが印象的なブラックのワンショルダートップスにデニムミニスカートを合わせたニコルの姿が収められている。夏を先取りしたファッションでスラリと伸びる美脚と、全盛期を思わせる変わらぬ美貌を披露し、視線を奪った。この投稿を見たファンからは