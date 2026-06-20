若き社長の死によって、宙に浮いた京都新聞の「300万株」。社員たちの不安をよそに、裏社会も巻き込んだ泥沼の争奪戦が繰り広げられる。【連載記事】『【イトマン事件に酷似】KBS京都が抱えていた146億円の借金問題…「親会社のオーナー」一族は悠々自適で「責任逃れ」』よりつづく。乾いた銃声音が鳴り響く「あれはちょうど、日付が変わる時間でしたね。私は部屋でチャイコフスキーの序曲『1812年』を聴いていたんです。あの曲は