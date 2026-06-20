つきあい始めたばかりの彼女と、待望の初デート。当然、彼女は張り切ってオシャレをしてくるはずです。とっておきの装いを身に纏って登場した彼女に、どんな褒め言葉をかけると喜ばれるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者を対象に、アンケートを実施。上位の回答をまとめてみました。【１】「そういうファッション好きかも！」「自分のオシャレが相手好みだとうれしい。」（２０代女性）というオトメ心はもち