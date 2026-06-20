出資者およそ5000人から総額250億円を集めたとされるクリアースカイ社（以下、クリア社）によるサーバートラブル。なぜ、クリア社はこれほどまでの巨額の資金を集めることができたのか。その実情を知る内部関係者が現代ビジネスの取材にメディアとして初めて応じた。「未来の資産」を謳った「投資ビジネス」の実態とは――。内部関係者が明かす「実態」京都府京都市。1200年続く古都に本社を構えるのがクリア社だ。会社設立は2020