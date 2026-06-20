政治記者・解説者として鋭い言論を展開する今野忍氏による新連載「これ、誰も言わないんですけどね」がスタート。第2回は前回に引き続き、辺野古の抗議船転覆死亡事故の悲劇について今野氏が綴る──。辺野古「再びの悲劇」は防げたはずだ3月に沖縄・辺野古沖で起きたボート転覆事故について、文部科学省は研修旅行を実施した同志社国際高校の学習内容を教育基本法違反と認定した。「特定の政治活動」を禁じる同法14条2項によ