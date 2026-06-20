還暦を迎えてもなお、若々しい姿で活躍を続ける本木雅弘さん。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、本木さんについて思い巡らせます。【本誌未公開カット6枚】東京・京都・ロンドンで撮影されたフォトブックカット、20代の頃にインドで撮影された貴重ショット「自然体でおもしろく優しくて気遣いの人」《現代では還暦なんて、まだまだヒヨッコの部類です。この歳で写真集なんて気恥ずかしくもありますが、自己を顧みる良