講談社のもう一方の柱・ライツ事業講談社は出版社です。とはいえ、昨今の出版業は“本を作って売る”という単純なことではなく、クリエイターが生み出してくれた一粒種のコンテンツを、アニメや実写、舞台化、さらにはライセンス販売によってさまざまな商品へと活用していくライツ事業が欠かせません。こうしたライツ事業の先駆けともいえる商品が、戦前にありました。今からちょうど100年前の1926（大正15）年6月、大日本雄辯会講