日本は「東西」で語れるのか、「中部地方」は存在するのか、何が「裏日本」をつくったのか……私たちは〈この国のかたち〉を全然知らなかった!?話題の新刊『新しい日本地理――地図・統計・移動から読み解く』では、気鋭の研究者が大量の統計地図を用いて、日本列島を大胆に問いなおしている。（本記事は、重永瞬『新しい日本地理』の一部を抜粋・編集しています）西日本に多かった朝鮮人韓国併合後、朝鮮では総督府によって「土地