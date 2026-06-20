再婚と第１子妊娠を発表した女優の杉本有美（３７）が広島を満喫する様子を公開した。２０日までにインスタグラムを更新し、「ご縁があり、約３０年ぶりに宮島へ」と書き始め、「広島もいつぶりだろうか、かなり久しぶりでした今回は身体のことを考え、人力車に乗っていろいろ回りました」とつづり、厳島神社の鳥居を背にしたショットや人力車からの眺めをアップした。この投稿には「素敵な写真ばかりで癒されます」「ゆみ