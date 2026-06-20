平和なはずの学び舎を突然、炎と黒煙が襲った──。6月19日午前11時ごろ、東京都北区の区立滝野川第三小学校から119番通報があり、約3時間後に鎮火された。児童と教員あわせて11人が搬送され、およそ200平方メートルが焼けたという。【前後編の前編】【写真を見る】火災発生後に消火活動をする東京消防庁の隊員らほか、黒煙が立ち上る校舎の様子全国紙の社会部記者が語る。「校舎4階の音楽準備室が火元とみられ、詳しい出火原