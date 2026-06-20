フィリピン・マルコス大統領の来日先月末までフィリピンのマルコス大統領夫妻が来日中であった。嫌米親中の色濃かったばかりでなく、人道に対する罪でも逮捕され、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所で刑事裁判中の前ドゥテルテ大統領の評判と違い、現マルコス大統領は国賓として我が国に招かれた際も、宮中晩さん会では天皇皇后両陛下はじめ愛子様、悠仁様からもお目通りが叶うばかりか、国民からも大歓迎を受けた。なぜ今、日比関