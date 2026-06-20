ようやく上向き傾向だが…3月31日に鳴り物入りでスタートした、フジテレビ系の2時間の生放送バラエティー番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』がかなりの苦戦を強いられている。同番組は火曜の19時から21時までの生放送だが、この時間帯では11年ぶりの2時間枠。さらに、単発特別番組ではなく2時間のバラエティ枠になるのは開局以来初めてだ。MCを務めるのは、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳