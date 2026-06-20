「大人が転ぶ」理由は何だろうか。政府広報オンラインには、2025年10月に「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は？」という記事が公開されており、「転倒の主な原因は、（1）加齢による身体機能の低下、（2）病気や薬の影響、（3）運動不足です。」と書かれている。しかしこれは「高齢者だけ」の問題ではないだろう。にしおかすみこさんは2020年のコロナ禍、久々に実家に帰ってから実家がゴミ屋