日本は「東西」で語れるのか、「中部地方」は存在するのか、何が「裏日本」をつくったのか……私たちは〈この国のかたち〉を全然知らなかった!?発売即重版が決まった話題書『新しい日本地理――地図・統計・移動から読み解く』では、気鋭の研究者が大量の統計地図を用いて、日本列島を大胆に問いなおしている。（本記事は、重永瞬『新しい日本地理』の一部を抜粋・編集しています）札仙広福の勢力圏札仙広福の都市構造の違いは、そ