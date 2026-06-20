「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神の坂本誠志郎捕手が、１号２ランを放ち初回一挙５得点、首位再浮上に貢献した。◇◇たまに明かしてくれるプライベートの坂本も面白い。Ｎｅｔｆｌｉｘなどでドラマを見るのが趣味の一つ。昨年は近本のオススメで米国のドラマシリーズ「ＭＡＮＩＦＥＳＴ」を視聴していた。洋画は基本的に「字幕派」。理由は「英語のニュアンスの勉強になるから」だという。