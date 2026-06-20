サッカーＷ杯・１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦をあす２１日に控え、日本代表のＭＦ堂安律選手（２８＝Ｅフランクフルト）が兄で元Ｊリーガーの堂安憂氏（３０）と手がける兵庫県西宮市のドーナツ店「ｙ／ＯＵｄｏｎｕｔ（ユードーナツ）」が大盛況だ。Ｗ杯効果で注目度も上昇。１日６時間ほどの営業ながら、連日約５００個が売れる人気ぶりだ。百貨店や、古巣Ｇ大阪のホーム・パナスタ吹田への出店では約２５００個が売れ