記者会見するウクライナのフェドロフ国防相＝18日、ブリュッセル（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのフェドロフ国防相は19日、ロシアがウクライナ侵攻で使用した兵器の技術情報を、ウクライナの防衛企業や友好国に提供するプラットフォーム「トロフィーラボ」を設置したと発表した。ミサイルや無人機の残骸を回収して部品を分析しており、情報公開を進めることでロシアの軍事技術の弱点を把握し、対抗する技術開発を促