格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（37）が、20日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“愛車”を手に入れたことを明かした。【写真】半端ないラグジュアリー感…皇治の新たな愛車『ベンツ G 450 d』内外装全部見せこの日の動画で皇治は「ちょっと買い物したんで楽しみでしゃあない」と前振り。自動車販売店に向かい、「ちょっくら買い物しました」とメルセデス・ベンツ『G450d（ISG）』を紹介し