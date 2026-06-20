今年9月にデビュー27年目を迎える、歌手でタレントの後藤真希。1999年、弱冠13歳でモーニング娘。の3期メンバーとしてデビューとして以来、2002年にモーニング娘。を卒業後も一線で活躍し続け、今は40歳になった。近年もラッパーのZORNとのコラボ曲「地元LOVE feat. 後藤真希」や、ドラマ「銀河の一票」の主題歌「おーへい」での浜野謙太（在日ファンク）との共演などで華やかなオーラを振りまいている。【写真】後藤真希さん、写