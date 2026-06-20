近年、住宅前の道路などに設置された「段差解消プレート」の撤去を呼びかける自治体が増えている。道路上への設置は原則として認められておらず、段差をなくす場合は、原則として住民側が費用を負担して切り下げ工事を行なう必要がある。 【画像】「段差解消プレートがあると困る」歩道と車道の境目にある「段差」の役割 しかし、こうしたルールは十分に知られているとは言い難く、「工事費が高額すぎ