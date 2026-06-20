＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞プロ10年目の28歳・吉川桃にとって袖ヶ浦は昨年、“一発逆転”をかなえた場所だ。「なぜでしょう…。狙いづらいとかはなくて、コースは嫌いじゃないです」。フェアウェイの左右を木が囲み、2グリーン特有で小さいグリーン。それでも今年も狙いどころをしっかりと定め、自信を持ってスイングできている。【写真】フィニッシュ