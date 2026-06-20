【台風のたまご＝熱帯低気圧】が台風に発達する見込み 気象庁によると、19日にマリアナ諸島付近で発生した「熱帯低気圧」＝台風のたまごは、20日には台風に発達する予想です。 熱帯低気圧は、20日正午には台風に発達し、フィリピンの東を1時間に20キロの速さで西北西に進む予想です。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルと予想されます。 22日午後9時には、フィリピンの東で強い台風に発達し、1時