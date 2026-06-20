緑の制服を着て、違法駐車に目を光らせる人たち、皆さん、見たことがあると思います。違法駐車の確認を民間委託する「駐車監視員制度」が始まって、6月で20年です。福岡ではこの間、どんな変化があったのでしょうか。 ■警察官「放置駐車違反の件で、ご連絡をさせていただきました。違反金がまだ払われていないので。」福岡市博多区の放置違反金収納センター。電話をかけているのは、福岡県警交通指導課の警察官です。