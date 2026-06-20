こちらは、6月18日に放送した「太宰府天満宮の花手水（はなてみず）」です。放送後、視聴者の方から、「はなてみず」ではなく「はなちょうず」ではないかという問い合わせをいただきました。「はなてみず」か「はなちょうず」か、真相を取材しました。 ■田中初奈アナウンサー「たくさんの人が集まっています。奥には色とりどりのアジサイが水に浮かんでいます。とても涼しげで、見ていて癒やされます。」太宰府天満宮