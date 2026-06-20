ＨＫＴ４８や日韓合同グローバルガールズグループ・ＩＺ＊ＯＮＥで活動していた女優の矢吹奈子が自身のＳＮＳで行った“報告”にファンは衝撃を受けた。２０日までにインスタグラムで「あ、黒髪にしました」と発表。美しい黒髪ロングヘア姿をアップした。この投稿には「超絶可愛い」「いい女」「可愛すぎて絶句」「かっっわいい、美人すぎる」「大人っぽい」「女子力すごい」「魅力溢（あふ）れる美女」「こんなにイメージが