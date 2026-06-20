◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦スコットランド―モロッコ（１９日、ボストン競技場）前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク同７位）は７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と１次リーグＣ組の第２戦で対戦した。先制したのはモロッコ。ＦＷサイバリ（ＰＳＶ）がＤＦラインの裏に抜け出し、ゴールネット上部に突き刺した。サイバリは第１戦ブラジル戦（１△１）に続く２戦連発で、開始７１秒での