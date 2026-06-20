CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAが、発売中のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場。“バズーカ”と称されるFカップの美バストと、ダンスで鍛え上げたボディラインを披露している。【別カット】シングルベッドで寝ころび圧巻ボディ披露するHARUKA『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアを収録した写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作の表紙は伊織もえが務め、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、