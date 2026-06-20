◆■若手の突き上げにも期待 6月19日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」へ向けた第2次強化合宿を公開し、渡邊雄太（千葉ジェッツ）がメディアの取材に応じた。 この日の練習を終えた渡邊は、「雰囲気はすごい良かったですし、みんなこの合宿に向けてしっかりコンディションを整えてきたんだなというのも見