今回はカメラグランプリ2026「カメラ記者クラブ特別賞」を受賞した、リコーGR IV Monochromeをお借りし、試用してみました。リコーイメージングのみなさま、受賞おめでとうございます。ここでは、その使用感を報告することにいたします。 もはや説明する必要もないほどの高画質モノクロ画像が撮れる本機の画質に関して、私ごときが、あれこれ細かく検証し、語るのも恐れ多く、説得力に欠けることでしょう。