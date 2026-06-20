ビタミンCは多めに摂っておいた方がいい。塩分は少なければ少ないほどいい――そう思って食事を管理してきた。しかし医師は、「安全な物質は存在しない。あるのは安全な量だけだ」と言う。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）この世に「安全な物質」は存在しない健康にいいと言われてい