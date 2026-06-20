「チュニジアは監督が替わって非常にモチベーションが高く、死に物狂いで戦ってくると思います。我々も1戦目のダラスの空調が効いた試合とは環境が全く違う。暑い中での試合になるため、選手にとっても非常に厳しい環境になると考えています。しかしながら、それを想定して事前キャンプをモンテレイで実施しました。暑熱対策と街の環境を経験しているので、選手たちは落ち着いて思い切ったパフォーマンスを出してくれると思ってい