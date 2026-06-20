同じ仕事を何年も続け、専門性は高まった。しかし、ふと、「このままでいいのだろうか？」と迷うことはないだろうか。長い人生、停滞を避けるためにはどうすればいいのだろう？その答えが、『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）にある。著書が累計130万部を超える「働き方」の専門家・越川慎司氏が、9年間、総額1億円超をかけて、17万人以上の人事評価と行動データを徹底分析。