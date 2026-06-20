FIFAワールドカップ2026・グループD第2節が19日に行われ、アメリカ代表とオーストラリア代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026の共催国であるアメリカ代表は、現地時間12日に行われたグループD第1節のパラグアイ代表戦で4−1と大勝。対するオーストラリア代表も、13日に行われたトルコ代表との第1節を2−0で制しており、ともに2連勝を目指す一戦。勝利したチームは決勝トーナメント（ラウンド32）進出が決まる。試合は立ち