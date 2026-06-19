管理職の仕事と聞くと、会議や資料作成、部下のマネジメントを思い浮かべる人は多いだろう。しかし、JR九州を率い、「ななつ星 in 九州」など数々の挑戦を成功に導いた唐池恒二氏は、リーダーに求められるのは机上の仕事ではなく「歩くこと」だと言う。鉄道事業本部営業部長時代、自ら半年で103駅を巡る目標を課し、現場と地域を徹底的に歩いて見えてきたものとは何か。管理職の本質を語る。※本稿は、JR九州相談役の唐池恒二『夢