■今週の相場ポイント 1.日経平均は大幅反発、初の7万円乗せ 2.米イラン覚書合意、買い安心感広がる 3.日銀が利上げ、国債購入の減額停止も 4.フジクラ株がストップ高、上方修正で 5.キオクシア10万円突破、AIラリー続く ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比5230円(7.9％)高の7万1250円と、2週ぶりに大幅上昇した。 今週はようやく中東和平への道筋が見え始め、リスク選