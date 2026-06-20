コスプレイヤーのえなこが20日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“透け水着”ショットを公開した。【写真】透けすぎてヤバい…ファン騒然の水着ショットを公開したえなこえなこは「今日はプールで撮影したよ」と書き出すと、胸元や全身のラインがあらわになるほど透けた水着を着用したショットを公開。「コミケ用の写真集なのでお楽しみに」とファンに呼びかけた。この投稿には「ちょ…これはヤバイ」「とんでもね