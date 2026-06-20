稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』（_（アンダーバー）は穴の絵文字）が、6月27日から公開される。公開に先駆け、草なぎがオリコンニュースのインタビューに応じ、撮影中の舞台裏や稲垣、香取とのエピソードを語ってくれた。【写真】革のジャケットをさわやかに着こなす草なぎ剛■良い作品を届けるために必要だった“8年”――『クソ野郎と美しき世界』から8年が経ち、ついに第2弾が完成しまし