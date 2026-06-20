読売テレビの音楽番組『音道楽√』が26日深夜24時50分から、関西ローカルで放送100回となる1時間スペシャルを送る。【番組カット】『音道楽√』で公開！『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』の裏側5月に開催され、INI、＝LOVE、GAN(岩田剛典)による熱いライブ＆爆笑トークが繰り広げられた『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』の模様を届ける。会場となったGLION ARENA KOBEを埋め尽くす観客の前にトップバッターとして登場したのは、